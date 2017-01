Ludovica resgatada. Família de quatro salva

Mãe e filho resgatados em Itália

Foi um dos dois primeiros sobreviventes da tragédia em Rigopiano a ser salvo, porque estava no exterior do hotel. "Não ouvia ninguém. Só via uma parede de neve gigante. Salvei-me, mas a minha mulher e os meus filhos estão debaixo dos escombros", disse aos socorristas. Já no hospital, e confrontado com as fortes hipóteses de não haver sobreviventes dentro do hotel Rigopiano, confessou em lágrimas a um amigo: "Perdi tudo debaixo da neve. A minha mulher, os meus filhos. Ficaram la debaixo". Não podia estar mais enganado.Esta sexta-feira os bombeiros retomaram os trabalho de perfuração da neve que cobria o hotel, mas a esperança era escassa. Sobreviver a temperaturas negativas 48 horas, sem comida ou fonte de calor era quase impossível. Quase. Pouco depois de retomadas as buscas, foram encontrados sobreviventes no interior do hotel Rigopiano. Primeiro dois, depois seis. Uma criança encontrada, depois outra, diziam os bombeiros.Um menino foi retirado dos escombros para o hospital. Seguiu-se-lhe uma mulher, a mãe deste. O improvável tinha acontecido: mãe e filho estavam vivos. "Ajudem-me! A minha filha está na sala do lado", disse Adriana ao ser retirada do hotel por um buraco na neve.Começou novamente a corrida contra o tempo, havia que encontrar Ludovica, que a mãe dizia estar viva.Já no hospital, Giampero reencontrou a mulher e o filho. Abraçou-os e choraram. Não quiseram prestar declarações, até porque nada havia a dizer.De volta ao hotel, nova esperança: um grupo de mais cinco sobreviventes foram encontrados numa sala próxima da cozinha. Uma mulher e duas crianças neste grupo. Estava consolidado o milagre. Ludovica estava viva.A menina foi depois retirada pelos bombeiros, noutro episódio profundamente emocionante.Contra todas as probabilidades, hipóteses e previsões, até do próprio Giampero, a família sobreviveu à tragédia perto dos Apeninos, que vitimou cerca 20 pessoas.Nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de apoio. Depois as felicitações. As orações chegaram dos quatro cantos do Mundo, de todos aqueles que leram a história de Giampero e ficaram com o coração apertado. Servem de prova de que, mesmo no fundo das piores tragédias, há sempre esperança de um final feliz.