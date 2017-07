Lula da Silva anuncia candidatura à presidência do Brasil

Antigo presidente brasileiro foi condenado a nove anos e meio de prisão.

13.07.17

"Se alguém pensa que, com esta sentença, eu saio do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Até agora, eu não tinha reivindicado, mas agora eu reivindico do meu partido o direito de ser candidato a presidente", referiu Lula da Silva.



"Quem tem o direito de decretar o meu fim político é o povo brasileiro", completou Lula da Silva.



Esta foi a primeira vez que o antigo presidente discursou em público para a imprensa, depois de ter sido condenado por lavagem de dinheiro e corrupção no âmbito da investigação 'Lava Jato'.



O antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, anunciou esta quinta-feira que vai solicitar ao Partido dos Trabalhadores para ser o candidato da força política à presidência da República no Brasil, depois de ter sido condenado a nove anos e meio de prisão.