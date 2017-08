Lula da Silva constituído arguido em mais um processo

Neste processo, é acusado de ter ocultado a propriedade de uma casa de campo na Grande São Paulo.

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nove anos e meio de prisão em Julho pelo juíz Sérgio Moro, responsável pela operação anti-corrupção Lava Jato, foi constituído arguido no final da tarde desta terça-feira em uma nova ação a cargo do magistrado de Curitiba, sul do Brasil. Neste processo, Lula é acusado de ter ocultado a propriedade de uma casa de campo na Grande São Paulo, que terá recebido como parte de "Luvas" pagas por duas empreiteiras.

Segundo o Ministério Público, que já tinha feito a denúncia contra Lula há meses, o ex-presidente recebeu a casa de campo das constructoras Odebrecht e OAS, ambas envolvidas na Lava Jato, como parte das "luvas" que lhe foram atribuídas por facilidades que terá conseguido para as duas empreiteiras assinarem seis contratos com a Petrobrás. De acordo com o MP, foi desses contratos, que foram superfacturados, que as duas constructoras desviaram as dezenas de milhões de euros para pagarem "luvas" a executivos da petrolífera e políticos, entre eles Lula da Silva.

A propriedade, localizada em Atibaia, a cerca de 90 km de São Paulo, terá sido comprada pela Odebrecht e recebido uma grande reforma paga pela OAS. Entre outras melhorias, foi construída uma adega climatizada, ampliada a piscina, criado um lago com pedalinhos e montada uma cozinha altamente tecnológica.

Lula sempre negou ser o dono da propriedade, que está em nome de dois amigos de um dos filhos dele, e alega que apenas ia lá quando o convidavam. Mas o Ministério Público conseguiu, entre outras provas, registos de que Lula e a família estiveram na propriedade mais de 270 vezes eem cinco anos, e que toda a reforma foi comandada pessoalmente pela mulher de Lula, Marisa Letícia, falecida em Fevereiro.

Além do ex-presidente, Moro constituiu arguidos neste processo outras 12 pessoas, entre elas Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht, donos da constructora de mesmo nome, e José Aldemário Pinheiro, dono da OAS. Moro justificou a demora em aceitar a denúncia do Ministério Público com o grande número de acções envolvendo pessoas presas que tinha a seu cargo, casos que exigem prioridade.

Em julho, Moro condenou Lula por outra propriedade não declarada que terá recebido como "Luvas", um apartamento triplex numa praia no litoral de São Paulo, dado pela OAS, mas permitiu que o ex-chefe de Estado recorra em liberdade. Além disso, Lula é arguido em três acções na justiça federal de Brasília por tráfico de influência em favor da Odebrecht e pela venda de decretos presidenciais que favoreceram grandes conglomerados empresariais com incentivos fiscais astronómicos.