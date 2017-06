Lula da Silva mantém favoritismo para as Presidenciais brasileiras

Não obstante a vaga de denúncias de envolvimento em corrupção que têm surgido contra ele nos últimos três anos, o ex-presidente Lula da Silva continua o favorito dos brasileiros na corrida para as presidenciais de 2018. Uma nova sondagem, divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Datafolha, mostra o antigo chefe de Estado brasileiro na liderança destacada da corrida presidencial, bem distante do segundo colocado, um deputado da extrema-direita.

De acordo com o Datafolha e no cenário mais provável no momento, Lula, do Partido dos Trabalhadores, PT, surge com 30% das intenções de voto, contra 16% do deputado Jair Bolsonaro, do Partido Social Cristão, PSC, e 15% de Marina Silva, do partido Rede Sustentabilidade. Neste cenário, o actual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, surge em quarto, com 8%, e o ex-ministro de Lula Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, em quinto, com 5% das intenções de voto.

No segundo cenário mais provável atualmente, quando o representante do PSDB deixa de ser Alckmin e passa a ser o atual presidente da Câmara da cidade de São Paulo, João Dória, nada muda para Lula. O antigo presidente mantém os 30% do cenário anterior, Bolsonaro e Marina surgem empatados com 15% cada um, Dória aparece com 10% e Ciro sobe um ponto, para 6%.

A nova sondagem confirmando o favoritismo de Lula vem a público num momento em que se espera que, talvez ainda esta semana, seja conhecida a sentença do juíz Sérgio Moro contra Lula por suposta corrupção no processo em que o antigo governante é acusado de receber um apartamento triplex na praia como "luvas" pagas pela constructora OAS. Isso pode mudar tudo, porque se Lula, como se espera, for condenado por Moro, e essa sentença for confirmada pelo tribunal de segunda instância antes das eleições, marcadas para Outubro do ano que vem, Lula fica impedido de as disputar.

