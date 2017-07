Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula da Silva reage com ironia à condenação a pena de prisão

Antigo presidente diz que não falou antes porque tinha de ver um jogo de futebol.

13.07.17

Lula da Silva começou a conferência de imprensa em que reage à condenação a 9 anos e meio de prisão com a ironia no máximo. "O Moro [o juiz que o condenou] tem para comigo um otimismo que nem eu tenho. Pela peça da condenação, de 19 anos se mexercer, ele diz que eu vou poder ser candidato em 2036. Vão ter que me aguentar muito".



E ainda fez mais uma piada "Ontem [quarta-feira, o dia em que se soube da sentença] não falei porque tinha uma coisa importante para fazer, que era ver o Corihintias derrotar o Palmeiras".





Depois de agradecer a todos os que o têm apoiado, Lula adota um tom mais sério e lembra que, já em outubro de 2016, tinha dito que seria preso. Porque se diz vítima de uma campanha de jornalistas, juízes e magistrados, com motivações políticas.



O antigo presidente volta a dizer que "não roubou, não corrompeu e não se deixou corromper".