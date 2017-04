"Lula defende os interesses da Odebrecht desde os anos 70"

Num depoimento gravado que atinge em cheio Lula da Silva, o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, revelou que o antigo chefe de Estado brasileiro já defende os interesses da constructora desde os anos 70. Lula enfrenta várias acções e investigações na justiça por suposto tráfico de influência em favor da Odebrecht, que o ex-presidente nega com veemência, mas o amigo de décadas confirmou essa troca de favores.

Segundo Emílio Odebrecht, que passou a colaborar com a justiça em troca de redução de pena numa eventual condenação no âmbito da operação anti-corrupção Lava Jato, Lula ajudou a Odebrecht pela primeira vez no final dos anos 70. Nessa altura, a Odebrecht enfrentava uma greve no Pólo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, e Lula, apresentado por um amigo comum, foi até lá e usou o prestígio que nessa altura já possuía para acalmar os ânimos dos sindicatos e resolver o assunto.

Desde aí, detalha Emílio Odebrecht no seu depoimento, a relação entre ambos foi-se estreitando cada vez mais. A Odebrecht passou a apoiar financeiramente Lula, principalmente nas campanhas eleitorais para os vários cargos que disputou, e o sindicalista e depois deputado e, finalmente, presidente do Brasil, facilitou com a sua influência muitos negócios para a constructora.



O patriarca dos Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, preso desde 2015 e antigo presidente da construtora, contou aos procuradores da Lava Jato que, sempre que precisava de algum favor do governo, ia pessoalmente ao gabinete de Lula da Silva no palácio presidencial. Raramente saiu de lá sem o que precisava, e Lula, de acordo com Emílio Odebrecht, chegou a desautorizar a então sua ministra Dilma Rousseff para atender os interesses da constructora e o pedido do velho amigo.

Foi assim quando a Odebrecht precisou de uma milionária linha de crédito de dinheiro público brasileiro para obras em Angola, quando a constructora precisou tirar do caminho uma outra grande empresa brasileira, a Andrade Gutierrez, para se expandir na Venezuela, e quando precisou apressar a concessão de licenças ambientais para obras polémicas no Brasil, entre muitos outros exemplos citados por Odebrecht. Foi também com a ajuda de Lula que, sempre de acordo com o empresário, foram aprovados decretos que isentaram a constructora parcial ou totalmente de alguns impostos e lhe permitiram reduzir e parcelar dívidas que tinha com o governo.

Em contrapartida, a Odebrecht fez repetidas e generosas contribuições financeiras a Lula, contou Emílio Odebrecht, em dinheiro vivo ou em outras formas, como a reforma milionária de uma casa de campo no interior de São Paulo e de um apartamento triplex numa das praias mais famosas no litoral sul do mesmo estado. E a gratidão aos inúmeros favores prestados por Lula continuou a render dividendos mesmo depois da saída dele da presidência, quando a Odebrecht "inventou" um programa de palestras do antigo presidente em vários países, para justificar as grandes quantias que lhe dava e lhe permitiriam continuar a levar a vida de abundância e conforto de que sempre gostou.

