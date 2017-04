Lula vai exigir provas aos que o acusam de corrupção

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não vai rir nem vai chorar ante as denúncias de supostas irregularidades praticadas por ele e que o que vai fazer é exigir provas. Lula fez a declaração a uma rádio no estado da Bahia, um dia depois de os empresários Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht, dono e herdeiro da constructora Odebrecht, aparecerem em vídeos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal afirmando que deram milhões a Lula como suborno.

"É tão inverosímel, é tão irreal que eu não vou rir, eu nem vou chorar. Vou analisar corretamente, vou conversar com os advogados, pegar o processo, ler cada peça do processo, para que a gente possa chegar no dia certo e dizer claramente o seguinte: a delação tem de ser provada", afirmou Lula, que já é arguido em cinco ações e enfrenta ainda outras quatro investigações, além das que podem ser agora instauradas com base nas novas denúncias.

Nos vídeos, divulgados por ordem do juíz Edson Fachim, responsável no Supremo Tribunal pela parte da operação anti-corrupção Lava Jato que envolve políticos, Emílio Odebrecht afirmou que Lula lhe fazia pessoalmente pedidos de dinheiro, para ele, para as campanhas presidenciais de Dilma Rousseff e para outros aliados.



O dono da maior construtora do Brasil acrescentou no seu depoimento colaborativo, gravado no final do ano passado mas só divulgado esta quarta-feira à noite, que chegou a reclamar a Lula a "goela aberta" do Partido dos Trabalhadores, de Lula e Dilma, que pedia "luvas" com insistência e em montantes cada vez maiores.



Já o filho de Emílio e ex-presidente da construtora, Marcelo Odebrecht, preso desde 2015, afirmou que criou uma conta específica para Lula no departamento da empresa responsável por movimentar dinheiro de subornos. Marcelo disse que disponibilizou nessa conta de Lula (que na lista de subornos da Odebrecht era citado como "Amigo") entre 10,6 e 12,6 milhões de euros, o que o antigo presidente nega.

"Eu continuo desafiando qualquer empresário brasileiro, qualquer empresário, a provar que o Lula algum dia lhe pediu 10 reais (a moeda brasileira) para ele ou alguém", disparou Lula. "Se alguém pediu em meu nome, a pessoa que pediu tem de ser presa, pois eu nunca autorizei ninguém a pedir dinheiro em meu nome."

