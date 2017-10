Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luso-canadiana Ana Bailão nomeada vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto

Este cargo ficou vago após a morte da vereadora Pam McConnel, de 71 anos.

A luso-canadiana Ana Bailão foi nomeada vice-presidente da Câmara Municipal, anunciou na sexta-feira o 'Mayor' de Toronto.



"Tenho muito orgulho de ter a oportunidade de nomear um membro notável da comunidade portuguesa para o cargo de vice-presidente. É algo que até aqui nunca tinha acontecido", disse aos jornalistas John Tory.



O autarca falava numa conferência de imprensa no coração do Little Portugal de Toronto, na Dundas Street West.



Este cargo ficou vago após a morte da vereadora Pam McConnel, de 71 anos, em julho passado.



Ana Bailão vai manter a presidência da Comissão Municipal de Habitação Social, sendo agora um dos três vice-presidentes da autarquia.



"Sinto-me honrada pela nomeação e reconheço que tenho uns grandes sapatos para calçar, substituindo McConnell", afirmou.



O 'Mayor' John Tory também nomeou o vereador John Mihevc para o cargo de responsável autárquico pela redução da pobreza.



O elenco municipal volta a ter quatro vice-presidentes da Câmara Municipal, representando cada um uma região geográfica da cidade.



A comunidade portuguesa vai celebrar esta nomeação de Ana Bailão no dia 13 de outubro, pelas 19:00 locais, num evento que terá lugar na Casa do Alentejo de Toronto.