Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lusodescendente assassinado a tiro

Foi atingido na cara, pescoço e costas.

Por Daniela Rebouta e Hugo Real | 08:51

Um comerciante lusodescendente foi morto a tiro na localidade de Ocumare na Venezuela. Juan Adriano da Silva Marques foi atacado por quatro homens armados que tentaram roubar-lhe o camião, mas sem sucesso.



A vítima, de 31 anos, regressava de uma viagem ao interior do país, onde foi comprar maçarocas, quando foi intercetada por quatro homens. Os assassinos, a bordo de duas motos, tentaram que Juan Marques parasse o camião para o tentarem assaltar, mas sem sucesso.

Dispararam contra ele, acabando por o atingir na cara, pescoço e costas. Um amigo do comerciante, que também se encontrava no veículo, acabou por sofrer vários ferimentos e encontra-se hospitalizado.



O clima de violência que se vive na Venezuela tem atingido inúmeras vezes a comunidade portuguesa. Em maio, um português de 55 anos e a filha, de 24, foram mortos por três homens, durante um assalto à mão armada na sua residência.



Só em 2015, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), foram assassinados seis portugueses no país.