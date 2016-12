Lusodescendente esfaqueada até à morte por sobrinho

captura nacional por indícios de homicídio em segundo grau e pela tentativa de homicídio.





O que achou desta notícia?







88.4% Muito insatisfeito

88.4% 1.9%

1.9% 1.5%

1.5% 0.7%

0.7% 7.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







88.4% Muito insatisfeito

88.4% 1.9%

1.9% 1.5%

1.5% 0.7%

0.7% 7.5% Muito satisfeito Outras 267 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma canadiana lusodescendente foi assassinada pelo próprio sobrinho, Shayne MacDonald, de 21 anos. O jovem, que esfaqueou a tia até à morte, deixou ainda a mãe da vítima gravemente ferida, na sexta-feira passada, em Toronto.Segundo o jornal Toronto Star, as duas mulheres foram levadas de urgência para um hospital. Sarah Vermelhudo, de 38 anos, acabou por não resistir aos ferimentos, enquanto a sua mãe, Maria Vermelhudo, de 59 anos, ainda se encontra em estado grave, mas livre de perigo.O suspeito do ataque encontra-se desaparecido apesar de já ter sido identificado pelas autoridades do Canadá, que emitiram um mandato deSegundo a família da vítima relatou à imprensa canadiana, Sarah Vermelhudo tratava o sobrinho como um filho e os dois mantinham uma excelente relação.