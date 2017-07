Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macron agradece apoio dos EUA na I Guerra, diz que "nada separará" os dois países

Presidente francês tem Trump como convidado de honra nas celebrações do Dia da Bastilha.

12:28

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta sexta-feira que "nada separará nunca" a França e os Estados Unidos, depois de agradecer o apoio norte-americano na Primeira Grande Guerra no tradicional desfile militar do dia da Bastilha.



França encontrou na sua história "aliados seguros, amigos que vieram em nossa ajuda" e "os Estados Unidos da América são desses", por isso "nada separará nunca" os dois países, disse Macron no discurso que pronunciou na tribuna oficial.



Macron falava ao lado do Presidente norte-americano, Donald Trump, convidado a assistir ao desfile do Dia Nacional de França por ocasião do 100.º aniversário da entrada dos EUA na I Guerra Mundial.



"A presença, hoje, ao meu lado, de Donald Trump e da sua mulher é sinal de uma amizade que atravessa o tempo", afirmou