Macron confiante que EUA poderão regressar a acordo sobre clima

"Donald Trump ouviu-me", garante Presidente francês.

O Presidente francês está confiante de que o seu homólogo norte-americano vai "tentar arranjar solução nos próximos meses" para fazer regressar os Estados Unidos ao acordo de Paris sobre as alterações climáticas.



"Donald Trump ouviu-me. Compreendeu os meus esforços, nomeadamente a ligação que existe entre o aquecimento global e o terrorismo", afirmou Emmanuel Macron numa entrevista ao Le Journal du Dimanche.



O chefe de Estado francês afirmou que falou com Trump sobre o que poderia fazer regressar os Estados Unidos ao acordo de Paris celebrado em 2015, que visa travar o aquecimento global.



"Penso que viu também a mobilização de cidades e estados americanos e do mundo dos negócios para que os Estados Unidos continuem empenhados na luta contra o aquecimento", acrescentou.



Após o encontro que teve com Macron na quinta-feira passada, Donald Trump afirmou que "qualquer coisa poderia passar-se" sobre o acordo de Paris, de que os Estados Unidos anunciaram que se vão desvincular.



Macron argumentou que "é importante manter o diálogo para que os Estados Unidos possam reintegrar o campo da ação contra as alterações climáticas".