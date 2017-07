Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macron diz que França e EUA vão trabalhar num roteiro pós-guerra para a Síria

Por Lusa | 13.07.17

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta quinta-feira que Paris e Washington vão trabalhar num roteiro pós-guerra para a Síria e que os dois países concordam, em grande parte, nos termos necessários para a segurança e estabilidade no Médio Oriente.



Macron falava ao lado do Presidente norte-americano, Donald Trump, que se encontra em Paris para assistir às comemorações do Dia da Bastilha, assinalado na sexta-feira.



Na conferência de imprensa conjunta, o chefe de Estado francês afirmou que os dois líderes foram capazes de discutir a melhor forma de combater "a ameaça global de inimigos" que tentam desestabilizar o mundo atual, mas também reconheceu ter diferenças marcantes com Trump, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas e ao Acordo de Paris.



"Respeito a decisão do Presidente Trump. Está a cumprir o pensamento e o trabalho que acha adequados e que correspondem aos seus compromissos de campanha. Por minha parte, continuo comprometido com o Acordo de Paris e é meu desejo de continuar como parte deste acordo e avançar passo a passo, como previsto pelo acordo", declarou o chefe de Estado francês.



Já Donald Trump afirmou que "qualquer coisa pode acontecer" com o Acordo de Paris.



"Qualquer coisa pode acontecer no que diz respeito ao Acordo de Paris", disse o governante, seis semanas depois de ter anunciado que os Estados Unidos iam abandonar o tratado internacional assinado em dezembro de 2015 na capital francesa.



"Vamos ver o que acontece", declarou o chefe de Estado norte-americano.