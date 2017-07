Macron diz que Paris "está preparada e espera" Jogos Olímpicos de 2024

Capital francesa terá vantagem para receber a edição de 2024, enquanto a Los Angeles terá destinada a sede de 2028.

Por Lusa | 11.07.17

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta terça-feira que a França "está preparada e espera" ser escolhida para organizar os Jogos Olímpicos de 2024."Vim aqui para transmitir o meio apoio e para sinalizar a importância os Jogos Olímpicos são importantes para o nosso país. A França está pronta e espera [acolher os a edição de 2024 dos Jogos]", disse, no final de uma reunião no Comité Olímpico Internacional (COI) destinada a definir a forma de atribuir a organização dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028: se elege individualmente para uma edição ou automaticamente para as duas, numa corrida entre Paris e Los Angeles.Emmanuel Macron referiu ainda que a França já "perdeu três vezes" na corrida à organização de Jogos Olímpicos, não estando disposta a "perder uma quarta vez"."Os valores subjacentes ao movimento olímpico, de abertura, de tolerância, de justiça, de respeito pelo ambiente, são também os nossos valores (...) Eles estão sob ameaça e estão a ser postos em causa por muitos hoje em dia. Trata-se do melhor momento para os defender. É isto que a candidatura de Paris vem defender, 100 anos depois dos últimos Jogos Olímpicos" realizados na capital francesa, considerou.Antes, na sede do COI, o presidente da câmara de Los Angeles reafirmou que a cidade norte-americana é também candidata à organização dos Jogos Olímpicos de 2024, mas voltou a manifestar abertura para, em alternativa, acolher a edição de 2028 do evento desportivo.Nos encontros desta terça-feira não ficarão já definidas as sedes das duas edições dos Jogos Olímpicos. A eleição está marcada para Lima, em 13 de setembro, no congresso extraordinário do COI.Segundo alguns especialistas, Paris terá vantagem para receber a edição de 2024, enquanto a Los Angeles terá destinada a sede de 2028.