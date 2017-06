Macron e Trump "prontos para resposta comum em caso de ataque químico" na Síria

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, interrogado na tarde de hoje pela agência France-Presse (AFP) sobre se a França possuía informações semelhantes, optou por não responder.O Presidente Trump ordenou ataques de represálias na noite de 06 para 07 de abril contra uma base aérea das forças de Damasco e, segundo uma fonte diplomática, sem avisar a França.Em agosto de 2013, um ataque com armas químicas perto de Damasco, que segundo os serviços de informações norte-americanos provocou 1.400 mortos, quase desencadeou uma intervenção militar conjunta da França e EUA, em nome da "linha vermelha" delineada pelo então presidente Barack Obama.No entanto, Obama renunciou no último minuto, optando por estabelecer um acordo com Moscovo sobre o desmantelamento do arsenal químico sírio. Paris manifestou então um profundo desacordo com o seu aliado norte-americano.No final de maio, e ao receber o Presidente russo Vladimir Putin em Versalhes, Macron retomou o princípio da "linha vermelha" e afirmou que a França retaliaria, mesmo estando só, em caso de ataque químico.No decurso da conversação telefónica, Emmanuel Macron aproveitou para convidar Donald Trump a assistir ao desfile do 14 de julho em Paris, com o Presidente norte-americano a responder que iria "examinar a possibilidade" desta deslocação, referiu à AFP fonte da presidência francesa.O chefe de Estado francês "renovou o seu convite ao Presidente Trump e à sua esposa para virem assistir ao desfile do 14 de julho", a festa nacional francesa, que celebrará "os 100 anos da entrada em guerra dos Estados Unidos ao lado das tropas francesas durante a Primeira Guerra Mundial", declarou a mesma fonte.