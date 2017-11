Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macron pede à Europa para que compense falta de financiamento dos EUA

Segundo o presidente francês, o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas está ameaçado, porque os EUA deixaram de o financiar.

Por Lusa | 18:10

O Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu esta quarta-feira à Europa para compensar o financiamento que os Estados Unidos retiraram ao painel intergovernamental de peritos em alterações climáticas, para que possa continuar o seu trabalho.



Macron falava na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP23), que decorre em Bona, na Alemanha.



Segundo o chefe de Estado francês, o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, uma organização da ONU, "está ameaçado porque os Estados Unidos deixaram de o financiar".



Por isso, Emmanuel Macron pediu à Europa para que "preencha esta lacuna", assegurando que a França "cumprirá a sua parte".



"Gostaria que um bom número de países europeus fizesse o mesmo e compensasse o que os Estados Unidos deixaram de dar, para que o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas tenha o financiamento que necessita para continuar a trabalhar em 2018", apelou.



Os Estados Unidos contribuíam com 1,7 milhões de euros para o orçamento do painel intergovernamental.



A chanceler alemã, Angela Merkel, reconheceu, por sua vez, a dificuldade da redução das emissões de gases poluentes e instou a comunidade internacional a trabalhar com "seriedade e confiança" na aplicação do acordo climático de Paris, um "ponto de partida" nos esforços para combater o aquecimento global.



Na sua intervenção, Merkel assumiu que a Alemanha ainda depende do carvão, embora ressalvando que as energias renováveis se converteram num "pilar fundamental".



A COP23 entrou esta quarta-feira no seu segmento de alto nível, com mais de 150 responsáveis governamentais, incluindo 25 chefes de Estado ou de governo, a subirem à tribuna da conferência para apresentarem as posições e compromissos dos respetivos países.