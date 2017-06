Madeirense salvou mulher e filhas do fogo

Andreia, grávida de sete meses, foi colocada em coma induzido para tentar salvar o bebé. Algumas fontes, não confirmadas, diziam ontem que o bebé teria morrido.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito pub

O português Márcio Gomes, natural da Madeira, contou ontem à imprensa britânica como ajudou a mulher grávida e as filhas a escapar do incêndio que na noite de quarta-feira arrasou a Grenfell Tower, um prédio de 24 pisos no oeste de Londres.Gomes, de 38 anos, e a mulher, Andreia Perestrelo, de 37, viviam no 21º andar. Quando perceberam que o prédio estava em chamas, Márcio embrulhou a família em toalhas húmidas e começaram a descer em direção à rua. "Não se via nada. Tínhamos de passar por cima de cadáveres", contou Márcio ao ‘The Sun’.Quando chegou aos andares inferiores, o casal percebeu que a filha mais velha, Luana, de 12 anos, não estava com a irmã, Megan, de 10 anos. Márcio voltou então para cima para trazer Luana. "Estava a meio do caminho. Tinha parado. Não conseguia mexer-se e tinha desmaiado", contou, queixando-se de ter esperado duas horas por auxílio, depois de ser aconselhado pelos serviços de emergência a ficar em casa. "Pelas 04h30 da manhã as chamas lavravam no exterior. Todo o prédio ardia", acrescentou, e foi aí que decidiu agir sozinho para salvar a sua família.