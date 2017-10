Madonna abandona Portugal para celebrar casamento

A cantora viajou para o Brasil para enlace do empresário Guy Oseary.

Madonna deixou Portugal para marcar presença no casamento do empresário Guy Oseary e da modelo Michelle Alves. A cantora viajou para o Brasil, onde decorre a cerimónia, na companhia das filhas gémeas Stella e Esther, de 5 anos, e de Mercy, com 11 anos.



A cantora de 59 anos, foi apenas uma das muitas celebridades de nível mundial que viajou para o outro lado do Atlântico. Bono, Ashton Kutcher, Dakota Johnson, Matthew McConaughey são alguns dos 150 convidados para o enlace.



O grande destaque da noite do "pré-casamento" foi a apresentação de Caetano Veloso, feito pela intérprete de "Like a Virgin".

"É uma honra apresentar ‘the one & only’ Caetano Veloso", disse a cantora quando chamou o brasileiro ao palco. Madonna ajoelhou-se aos pés do artista e declarou-se: "Uau, Caetano, eu amo você".



Nas redes sociais, a estrela que está a viver em Portugal, deu conta dos preparativos para o casamento. "Momento pré-casamento. É tudo sobre amor", escreveu na legenda de uma das publicações que partilhou com os seus seguidores.





Caetano Veloso mostrou-se feliz por estar presente "a celebrar o amor" e agradeceu à cantora. "Obrigado também à Madonna por me apresentar com tanto respeito, afeto e gentileza", escreveu na publicação que fez no Instagram.