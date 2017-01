Madonna apela a protesto contra Trump com foto de vagina

Madonna volta a dar que falar nas redes sociais, depois de apelar ao seus seguidores que participem numa manifestação anti-Trump com a fotografia de uma vagina.



O apresentador de televisão Piers Morgan disse que vomitou o pequeno-almoço depois de ver a publicação de Madonna no Instagram em gesto de apoio ao protesto 'Million Women March', a acontecer no próximo dia 21 de março, com o objetivo de boicotar o primeiro dia de trabalho de Donald Trump como presidente dos EUA.



Ao contrário de Piers, que sempre demonstrou o seu apoio a Trump, Madonna assume-se uma forte opositora do futuro presidente dos EUA. Desta vez, a cantora decidiu ir mais longe ao demonstrar o seu desagrado e publicou uma imagem de uma zona genital feminina tatuada com o símbolo da Nike. "Siiiiim! Vamos conseguir fazê-lo!", escreveu na legenda da imagem, que pretende incentivar as mulheres a participarem na marcha através de uma alusão ao slogan da marca ('We can do it').











A publicação acabou por dividir os internautas. Alguns fãs aplaudiram a 'rainha do pop'. Já outros partilham a mesma opinião de Piers Morgan e acabaram por criticar a cantora pela imagem publicada, que consideraram 'nojenta' e 'repudiante'.



















O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito