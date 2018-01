Madrid estima em mil milhões custo do movimento independentista na Catalunha

De Guindos explicou que estimativa corresponde à desaceleração em quatro ou cinco décimas do crescimento do PIB catalão.

Por Lusa | 08:48

O ministro da Economia de Espanha estimou esta segunda-feira em cerca de mil milhões de euros o custo da crise política motivada pelos independentistas na economia catalã no último semestre do ano que terminou.

Numa entrevista à estação de televisão Cadena Ser, Luis de Guindos explicou que essa estimativa corresponde à desaceleração em quatro ou cinco décimas do crescimento do PIB catalão, de cerca de 0,9% para 0,4% no quarto trimestre.

O ministro da Economia de Espanha considera que a crise política terá custado uns mil milhões de euros ao crescimento económico, "castigado" pela abordagem independentista.