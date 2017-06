Madrid faz campanha contra homens sentados de pernas abertas

Na carta que enviaram à autarquia, depois de terem recolhido 500 assinaturas pela sua iniciativa, estas associações explicam que deve ser acrescentado mais um autocolante nos meios de transporte ao lado de outros que já informam da existência de espaços reservados às mulheres grávidas, a pessoas com carros de bebé, de idade ou com mobilidade reduzida.



A capital espanhola vai assim seguir os passos dos transportes públicos de outras cidades que já tomaram medidas contra este tipo de comportamento masculino.



O novo autocolante apresentado vai ter uma ilustração com um homem sentado de pernas abertas a ocupar quase dois lugares e um "X" a indicar que se trata de um comportamento inaceitável.



A câmara municipal de Madrid decidiu lançar uma campanha contra as atitudes menos próprias de homens que se sentam nos transportes públicos de pernas abertas e ocupam um espaço maior do que deviam.Os autocarros de Madrid vão colocar novos autocolantes contra o "manspreading", uma palavra inglesa que exprime o costume de alguns homens de se sentarem com as pernas abertas."Respeita o espaço dos outros" é a recomendação que vai passar a aparecer nos transportes públicos do município, ao lado de um novo autocolante, segundo indicou a autarquia em comunicado.