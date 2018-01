Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madrid teme regresso clandestino de Puigdemont

Ex-presidente do governo regional da Catalunha “não poderá entrar nem na mala do carro”.

O governo espanhol teme que Carles Puigdemont tente regressar de forma clandestina à Catalunha nos próximos dias para ser investido como presidente do governo.



As autoridades montaram já um forte dispositivo de segurança nas fronteiras para garantir que o líder separatista é intercetado e detido nem que venha "na mala do carro".



Além da vigilância apertada nos aeroportos e nas principais ligações ferroviárias e rodoviárias, a polícia tomou precauções especiais. "Queremos garantir que ele não possa cruzar a fronteira de helicóptero, nem de ultra ligeiro, nem de barco, nem escondido na mala do carro", garantiu ontem o ministro do Interior, Juan Ignácio Zoido.



Os rumores de que Puigdemont pode tentar regressar de forma clandestina foram reforçadas pela retirada, ontem, do pedido de autorização para delegar o seu voto na sessão de investidura.



Beija bandeira espanhola

Puigdemont foi confrontado em Copenhaga por um cidadão espanhol que o desafiou a beijar uma bandeira espanhola.



"Não tenho problema nenhum com isso", respondeu antes de beijar a bandeira.