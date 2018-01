Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maduro afirma que Colômbia deixou apodrecer pernil de Natal

Três toneladas de carne ficaram retidas e não chegaram à Venezuela.

14:11

Nicolás Maduro acusou o governo da Colômbia de reter na fronteira duas mil toneladas de pernil que acabaram por apodrecer. A carne de porco estava destinada aos festejos de Natal na Venezuela, como é tradição.



"O que se passou na fronteira com a Colômbia não tem nome: conseguimos comprar com dinheiro nosso, da Venezuela, de vocês, compatriotas, duas mil toneladas de pernil e proibiram a passagem na fronteira", afirmou Nicolás Maduro acrescentando que os pernis apodreceram depois de estarem pagos e importados legalmente.



O líder venezuelano diz que o país está a ser vítima de uma "perseguição financeira e comercial". "Fiquem com os pernis apodrecidos, que a Venezuela segue o seu caminho de liberdade", afirmou.