Maduro afirma que Venezuela e Turquia partilham "um mundo diferente"

Por Lusa | 18:12

O Presidente venezuelano Nicolás Maduro, confrontado com uma grave crise política e económica no seu país, exaltou esta sexta-feira a visão comum com a Turquia de um "mundo diferente", após um encontro em Ancara com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.



"Vamos iniciar uma nova era nas relações entre a Venezuela e a Turquia", declarou Maduro durante uma conferência de imprensa conjunta com Erdogan.



"Acreditamos num mundo diferente, num mundo melhor (...) Isso não é apenas possível, é necessário", acrescentou, ao evocar "um mundo multipolar onde cada um poderá encontrar o seu lugar".



Maduro foi amplamente criticado pelo ocidente devido à violenta repressão de uma vaga de manifestações da oposição em que 125 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia ou entre os dois campos opostos.



Ao comentar a situação na Venezuela, Erdogan afirmou "não existir maior força que a vontade do povo".



"Pensamos que as intervenções externas apenas agravarão os problemas (...) esperemos que a Venezuela encontre uma solução para os seus problemas com razão, diálogo e reconciliação", acrescentou o chefe de Estado turco.



Nicolás Maduro está em busca de novas alianças após a imposição de novas sanções a Caracas por Washington, em particular a proibição de negociar a sua dívida e em particular da PDVSA, a empresa petrolífera nacional. O Presidente norte-americano Donald Trump apelou no final de setembro à União Europeia (UE) para também sancionar "o regime Maduro".



Antes de Ancara, Maduro visitou esta semana a Rússia e a Bielorrússia.



Nas suas declarações, Erdogan também evocou a construção de uma mesquita em Caracas e felicitou-se que a companhia turca Turkish Airlines mantenha os seus voos em direção à Venezuela.



"Apesar de numerosas companhias aéreas terem cancelado os seus voos para a Venezuela, a Turkish Airlines não deixou o povo venezuelano só", declarou Erdogan.