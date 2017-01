Maduro anuncia primeiro decreto de emergência económica de 2017

"Que necessário, que bom, que útil, foi fazer uso da Constituição, do poder que me dá como chefe de Estado e ter decretado constitucionalmente, de maneira contínua, para poder ultrapassar a tempestade, os Estados de Exceção e Emergência Económica que têm sido um instrumento extraordinário para poder enfrentar a crise e a sabotagem da Assembleia Nacional", disse.Segundo o chefe de Estado, não teria sido "possível aprovar, os recursos extraordinários para pensões, os aumentos salariais, os recursos extraordinários para construir habitações (sociais)" se o seu Governo depende-se do parlamento - onde a oposição desde janeiro de 2016 detém a maioria.Nicolás Maduro anunciou ainda que vão continuar a circular, agora até 20 de fevereiro, as notas de 100 bolívares (0,15 euros, as de maior valor existentes atualmente), as mesmas que em dezembro de 2016 ordenou que fossem retiradas de circulação.A 15 de janeiro de 2016 o Presidente da Venezuela assinou, pela primeira vez o Decreto de Exceção e Emergência Económica, com uma duração de 60 dias e que foi prorrogado em cinco ocasiões.Dados não oficiais dão conta que a Venezuela, um país com grandes reservas de petróleo, enfrenta atualmente uma severa escassez de produtos básicos e medicamentos.Os mesmos dados assinalam que em 2016 a inflação acumulada foi de quase 700%, que o Produto Interno Bruto registou uma contração de pelo menos 12% e que o poder de compra da população caiu 25%.