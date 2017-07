Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maduro lança ofensiva contra magistrados na Venezuela

Presidente diz que magistrados nomeados pelo Parlamento serão detidos “um por um”.

Por Ricardo Ramos | 08:36

O presidente venezuelano Nicolás Maduro garantiu que os 33 juízes nomeados pelo Parlamento para um ‘Supremo Tribunal alternativo’ serão detidos "um por um", endurecendo o braço de ferro com a oposição a poucos dias da eleição da Assembleia Constituinte.



"Essa gente que nomearam, esses usurpadores que andam por aí, serão todos presos, um por um, uns a seguir aos outros. Serão todos presos e os seus bens e contas congelados. Ninguém os vai defender", disse Maduro na TV, domingo à noite, um dia após a detenção do juiz Ángel Zerpa Aponte por agentes da polícia política. Aponte é um dos 33 magistrados nomeados pelo Parlamento, controlado pela oposição, num protesto contra o controlo do poder judicial pelo regime de Maduro.



A oposição denunciou a detenção e as ameaças de Maduro como "uma continuação do golpe de Estado" e anunciou novas medidas de protesto antes das eleições de domingo para a Assembleia Constituinte. Ontem, várias assembleias de voto em Caracas amanheceram cobertas de cartazes e, para amanhã e quinta-feira, foi convocada uma greve geral de 48 horas que promete paralisar o país, acompanhada por novos protestos nas ruas.



PORMENORES

MNE pede acordo político

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse ontem que esta será "uma semana muito intensa" na Venezuela e instou "todas as partes" a procurarem "um acordo político".



EUA advertem

A embaixada dos EUA em Caracas aconselhou ontem os diplomatas norte-americanos e as suas famílias a "limitarem a circulação" nas ruas durante a greve geral de quarta e quinta-feira e a "armazenarem comida e água" para 72 horas, advertindo que os protestos podem continuar até domingo.