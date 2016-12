Maduro recua após protestos

O que achou desta notícia?







O governo venezuelano anunciou que as notas de 100 bolívares vão continuar em circulação até 2 de janeiro, após o anúncio abrupto da sua retirada ter agravado o caos económico e dado origem a violentos protestos e saques em várias cidades.Numa comunicação ao país, o presidente Nicolás Maduro justificou o adiamento com uma alegada "sabotagem internacional" que impediu que as notas de 500 bolívares que vão substituir as notas de 100 estivessem prontas a tempo.Quando na semana passada anunciou de surpresa a retirada das notas de 100 até à passada sexta-feira, o líder venezuelano explicou que a medida visava combater os " contrabandistas" que acumulavam bolívares no estrangeiro. Apesar de pouco valerem, as notas de 100 são as mais usadas no país, e a sua retirada deixou, de um dia para outro, milhões de pessoas sem dinheiro para comprarem bens essenciais.