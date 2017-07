Mãe amamenta o filho recém-nascido enquanto fuma canábis

Mulher diz que se sente "abençoada" nas redes sociais.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13:07

Kayla Marlow, uma mulher de Portland, Oregon, EUA, partilhou no Facebook uma imagem em que surge a amamentar o filho recém-nascido enquanto fuma canábis de um cachimbo de água.

Na imagem, que entretanto se tornou viral pelas piores razões, Kayla é ajudada pela amiga Krystal Rose Shillingford-Holm, que usa o isqueiro enquanto Kayla da de mamar ao bebé.

"Precisava de um sítio seguro para partilhar esta linda imagem. Sinto-me abençoada", escreveu a mulher na publicação feita num grupo que defende o consumo de canábis. Ainda assim, a fotografia não foi vista com bons olhos pelos membros do grupo. "Apoio a legalização, mas isto é ridículo! Se queres fumar, só tens que o fazer quando não tens crianças ao teu cuidado" e "Dar de mamar enquanto fica pedrada. És lixo puro", são alguns comentários deixados por internautas irados com a ação da jovem mãe.

No entanto, há também quem apoie a ação. "Adorei! O meu namorado ajudava-me também para eu fumar enquanto amamentava. Mas tinha que me inclinar para não bater com a cabeça do bebé no cachimbo ou incendiar-lhe o cabelo", escreve Sierra Cox, outra internauta.

A publicação foi entretanto retirada das redes sociais. No estado do Oregon, o consumo de canábis de forma recreativa é legal a partir dos 21 anos.