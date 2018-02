Mãe apela a tratamento de cannabis para o filho

Menino de seis anos tem cerca de 30 ataques de epilepsia por dia.

Hannah Deacon tem vindo a apelar ao Serviço Nacional de Saúde britânico a autorização para a utilização médica de um óleo proveniente da cannabis de forma a tratar a doença do filho. O menino, com apenas seis anos, sofre de uma rara condição de epilepsia que provoca cerca de 30 ataques por dia.

Alfie Dingley começou um tratamento à base da droga na Holanda em Setembro do ano passado e segundo os relatórios médicos e a própria mãe os resultados foram "quase milagrosos". No entanto, a progenitora não conseguiu manter os custos de vida e do tratamento, tendo regressado ao Reino Unido no passado mês de janeiro.

No Reino Unido, o uso da cannabis é proibido e o menino encontra-se sem tratamento. "Acordo a meio da noite com gritos assustadores", revelou Hannah à imprensa local.

"É escandaloso o facto de um rapaz de seis anos não estar a receber o tratamento que precisa para melhorar a qualidade de vida", afirmou Baroness Meacher, política e defensora da reforma de drogas no país.