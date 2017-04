Mãe atira corpo da filha anorética ao mar

O crime foi confessado por Gulnara a um dos amigos da filha.



Depois disso, colocou a filha dentro de um saco de plástico, meteu-o dentro de uma mala de viagem e lançou-o ao mar.O crime foi confessado por Gulnara a um dos amigos da filha.

O corpo da mulher encontrado por pescadores perto do porto de Rimini, no dia 25 de Março, já foi identificado.Trata-se de Katerina Laktionova, de 27 anos, que vivia com a mãe em Itália e encontrava-se em mau estado de saúde devido ao facto de sofrer de anorexia (pesava 35 quilos). A autópsia realizada ao corpo da jovem não sugeria sinais de violência.A doença acabou por matar Katerina e Gulnara Laktionoca, a mãe da falecida, de 48 anos, que a encontrou morta em casa, decidiu não informar as autoridades, deixando o cadáver em casa durante, pelo menos, uma semana.