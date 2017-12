Mãe bêbeda mata o filho recém-nascido durante o sono

Menino de dois meses e meio foi esmagado pela mulher e morreu asfixiado.

20.12.17

Um recém-nascido, de apenas dois meses e meio, foi morto pela própria mãe, depois desta se ter deitado em cima do bebé quando estava bêbeda.

Amy Leigh Howell, de 30 anos, residente em Breightmet, no Reino Unido, tinha estado a beber com o namorado antes dos dois se irem deitar. A mulher deitou o bebé entre os dois e, quando acordou de manhã, encontrou o pequeno Teneil esmagado debaixo dela, já morto.

O caso ocorreu a 29 de dezembro do ano passado e só agora chegou aos tribunais. Foi ouvido o pediatra que acompanhava o bebé e que garantiu que já tinha avisado a mãe para não deitar a criança consigo na cama, sob risco de a poder asfixiar durante o sono.

A mulher explicou em tribunal que tinha deixado o bebé no berço pelas 23h00 antes de continuar a beber, mas que não se lembra de ser ela a deitá-lo na sua cama.

"Isto foi claramente um acidente trágico e uma grande perda para a família, que ainda sofre. No entanto, a morte do pequeno Teneil sublinha os riscos associados a deitar uma bebé com adultos, particularmente quando os referidos não estão nu uso das suas plenas capacidades, como foi o caso", explicou o médico legista que realizou a autópsia ao bebé. Teneil morreu asfixiado debaixo do peso do corpo da mãe.

Amy explicou em tribunal que tinha começado a dormir com o bebé por se sentir "sozinha", após o pai do bebé ter sido deportado, ainda antes do nascimento da criança. Destroçada com a deportação do ex-companheiro, a mulher começou a beber e a dormir com o filho ao lado.

Pouco antes do Natal tinha arranjado um novo namorado, que ocasionalmente dormia em sua casa.

O menino ainda foi sujeito a manobras de reanimação, sem sucesso, e acabou por ser declarado morto no hospital.

Após a audiência em tribunal, o Ministério Público inglês decidiu não avançar com o uma acusação formal, por falta de provas.