Mãe de gémeos acusa maternidade de desaparecer com um dos bebés

Última ecografia mostra dois fetos, mas hospital só lhe entregou um filho após parto.

10.07.17

pub

A brasileira Cleidiane Silva dos Santos, que estava grávida de gémeos, acusa a maternidade Santa Helena, na Bahia, de desaparecer com um dos bebés após o parto que se realizou no dia 24 de junho.

De acordo com o site G1, a mulher sentiu-se mal durante a cesariana e por essa razão não assistiu ao nascimento dos filhos. Quando acordou só conseguiu ver Laercio Antony. O outro menino, que se iria chamar Bryan Antony, tinha desaparecido.

"Chegaram com uma das crianças e eu perguntei pelo outro, ao que me responderam: ‘mas só tinha um’. E aí eu disse 'não, porque eu vim para a maternidade grávida de dois, tenho a ecografia, ouvi dois corações e antes de entrar para a cesariana uma enfermeira afirmou que estava tudo bem com os dois'", contou.

Na última ecografia, feita no dia 3 de junho, quando a brasileira estava grávida de 37 semanas, confirma-se a gravidez de gémeos.

Cleidiane apresentou queixa na esquadra local. As autoridades aguardam agora informações do hospital para descobrir o que aconteceu com Bryan.

Os jornalistas do G1 que fizeram a reportagem tentaram contactar o hospital, mas o diretor não quis falar sobre o assunto.