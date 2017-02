Mãe de Maddie concorre a programa de talentos

The Missing People Choir canta 'I Miss You'

Ainda só começou a fase de audições secretas da nova edição do ‘Britain's Got Talent’, mas já há um claro favorito a vencedor. E a mãe de Madeleine McCann, a menina que desapareceu em Portugal em 2007, está envolvida.

Kate McCann é embaixadora e membro do The Missing People Choir, um grupo coral formado apenas por membros de famílias de desaparecidos.

De acordo com o The Sun, o grupo interpretou o tema ‘I Miss You’ em palco e deixou os membros do júri do programa de talentos inglês em lágrimas, sendo já apontados como um dos favoritos a vencer o concurso.

Kate não participou na audição que deixou as artistas Alesha Dixon e Amanda Holden "muito emocionadas", mas a inglesa deverá juntar-se ao coro quando o programa começar as transmissões ao vivo.

A nova edição de ‘Britain’s Got Talent’ deverá arrancar em direto em maio, precisamente no 10.º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann, pelo que será nessa altura que Kate vai aparecer na televisão inglesa.

