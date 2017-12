Mãe de Maddie continua a comprar prendas de Natal à filha

Kate McCann revela "a agonia" que a família vive há 11 anos durante a quadra natalícia.

22.12.17

Kate McCann, mãe de Madeleine McCann, a menina que desapareceu em 2007, na praia da Luz, no Algarve, escreveu um artigo para o jornal inglês The Telegraph, em que recorda o último Natal passado com a filha, revelando a "agonia" em que a família vive desde o desaparecimento de Maddie, em especial na quadra natalícia.

"O último Natal que passei com a minha filha, Madeleine, é uma memória muito clara para mim. Ela tinha três anos e tinha acabado de aprender as primeiras canções de Natal. Ainda a consigo ouvir a cantarolar. Nesse ano comprámos-lhe uma cozinha de brincar, envolta num grande laço, que deixámos debaixo das escadas para a surpreender. Lembro-me da cara dela quando desceu e viu. Ficou tão feliz e começou logo a ‘preparar’ uma refeição para nós", recorda Kate McCann.

A inglesa adianta ainda que "todos os anos desde o desaparecimento" que continua a "comprar presentes para a Madeleine, mas a cozinha de brincar foi o último que ela abriu". "Deixamos sempre uma meia pendurada na lareira com o nome da Maddie. Normalmente compro-lhe coisas que me chamem a atenção. Ela seria uma adolescente agora, por isso tenho o cuidado de ser uma coisa que ela poderá apreciar tenha a idade que tiver", conta Kate.

A mãe de Maddie, que há 11 anos que passa o Natal sem a filha, diz que para uma família como a dela, "que vive com a agonia de uma criança desaparecida", o Natal é "muito doloroso" e é necessário "procurar apoio" nas pessoas que a rodeiam.

O primeiro Natal sem Maddie

No texto escrito, em que Kate McCann apela para contribuições à associação The Missing People, que apoia famílias de desaparecidos, a mulher de Gerry McCann recorda ainda o primeiro Natal sem Maddie.

"Não conseguia fazer nada. Sentia-me anestesiada e inerte. Não consegui enviar cartões de Natal, nem montar a árvore. Tudo me parecia errado. No fim a minha família juntou-se e tratou de tudo, mas acabei por passar o Natal fora de nossa casa. Todos os anos vou fazendo um esforço para lidar com isto. Afinal de contas os meus outro filhos já têm 12 anos e também têm direito a celebrar o Natal", defende Kate McCann.

"Não têm de se sentir culpados"

Kate McCann agradece à associação The Missing People pelo apoio que lhe têm prestado e por serem "como uma segunda família" para centenas de famílias que sofrem a ausência de um ente querido.

"O Natal vai ser sempre difícil. Vai estar marcado pela dor. (...) Vão sempre haver alturas em que tudo é emocional e há muita tensão. Mas temos conseguido ultrapassar isso. É importante tentar aproveitar esta época em família. E não têm de se sentir culpados. Se há algo que eu adoro é passar tempo de qualidade com os meus filhos", escreve Kate.

A mãe de Maddie conclui recordando que a investigação ao caso ainda está aberta e, "apesar de ser lenta e frustrante", continua a dar-lhe esperança, pelo que deixa um pedido a todos. "Quando estiverem a trocar presentes este fim de semana, recordem-se dos desaparecidos. Nunca nos podemos esquecer deles", finaliza.