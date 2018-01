Mãe de Maelys reconhece filha dentro do carro do suspeito

Imagens de videovigilância incriminam Nordahl Lelandias.

A investigação ao desaparecimento de Maelys de Araújo, a menina luso-descendente, de apenas nove anos, que desapareceu no final de agosto de 2017, tem novas provas que poderão incriminar o principal suspeito, Nordahl Lelandais, que terá raptado Maelys no casamento onde a menina estava com a família.

Segundo informação divulgada pelo jornal francês Le Parisien, Jennifer Cleyet-Marrel, mãe de Maelys, reconheceu a filha em imagens de videovigilância mostradas pelas autoridades, e que mostram o carro do suspeito.

O vídeo mostra o carro de Nordahl Lelandais, um Audia A3 de três portas, na noite do desaparecimento de Maelys. Nas imagens a polícia identificou uma figura humana no banco ao lado do condutor, Nordhal e recorreu aos pais de Maelys para identificarem se se tratava da filha.

O pai e mãe de Maelys identificaram que a figura se tratava de uma criança, mas foi Jennifer que reconheceu um pormenor identificativo da filha: a alça e o corte do vestido que a menina usou no casamento e que ainda tinha vestido naquelas imagens.

A figura vestida de branco já tinha sido referida pelo Ministério Público francês, mas o advogado do suspeito disse que se tratava de uma mulher adulta. Essa ‘mulher mistério’ nunca foi encontrada nem apareceu desde então. Para dar força à tese de que a menina foi raptada e morta, com o suspeito a livrar-se do corpo em seguida, o carro de Nordahl Lelandais é novamente captado pelas cãmaras de videovigilância a fazer o percurso inverso alhum tempo depois, desta vez sem ninguém sentado ao lado do condutor.

A polícia analisou vários vídeos de videovigilância que mostram o percurso de Nordhal. O carro do homem é filmado a conduzir em direção à casa onde vivia com os pais. O mesmo Audi cinzento, cujas jantes únicas se destacam e permitem identificar o carro, é filmado a ser lavado por Nordahl numa estação de serviço, perto de Abrets, onde o suspeito tem especial cuidado na limpeza do lado do passageiro.

O advogado de Nordahl pediu a libertação do seu cliente, preso preventivamente há vários meses, argumentando que não há provas de que esteja envolvido no desaparecimento de Maelys. Os pais da menina luso-descendente já pediram que o suspeito volte a ser ouvido por um juíz e confrontado com estas novas imagens, na presença de um criminologista.