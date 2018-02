Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de seis filhos dá à luz no corredor do hospital

Pai "agarrou" o bebé para este não cair no chão.

Jess Hogan, mãe de seis filhos, teve um dos partos menos 'normais' da história. Entre as suas águas rebentarem e Maxwell nascer, passaram apenas 25 minutos.



Apesar de a mulher ter sido imediatamente levada para o hospital aos primeiros sintomas de que o bebé estava para nascer, teve o filho no corredor da unidade, enquanto pedia ao pai que agarrasse a criança para que esta não caísse ao chão.



"Este foi o parto mas louco, mas também o mais perfeito", revelou a mulher norte-americana, citada pelo The Mirror.



"Não correu nada como eu esperava mas aconteceu sem qualquer intervenção, com um bebé saudável e imenso apoio. É uma memória que vou guardar para sempre", acrescentou à publicação.



Maxwell nasceu saudável e as primeiras imagens captadas do momento do nascimento - acompanhadas por uma fotógrafa - mostram o menino deitado sobre a mãe, em perfeita harmonia.



O menino, que nasceu a 24 de julho, foi para casa onde é acarinhado pelas cinco irmãs.