Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de sete filhos confundida com filha mais velha

Jessica tem 43 anos e apresenta uma forma física invejável.

Por Catarina Figueiredo | 14:08

Jessica Enslow tem 43 anos e sete filhos, mas parece que as marcas do tempo não passa por ela. A mulher, residente no estado norte-americana de Utah, tornou-se um fenómeno no Instagram, depois de os internautas a confundirem com a própria filha de 23 anos.



A mulher publicou uma fotografia com Alyssa no dia do seu aniversário e muitos foram os fãs que não souberam dizer qual a mãe e qual a filha.



Jessica foi mãe do seu primeiro filho em 1994, quando tinha 19 anos. Passados dois anos, voltou a engravidar e teve Alyssa. Ao longo da sua vida engravidou mais cinco vezes. O filho mais novo nasceu em 2013. Os seus quatro filhos mais velhos são do primeiro casamento, já os mais novos, têm como pai aquele que é o atual e segundo marido de Jessica.



Apesar de já ter dado à luz sete crianças, Jessica sente que está em melhor forma física agora do que antes de ter filhos. A mulher garante que o segredo é ir ao ginásio regularmente: "Vou treinar três vezes por semana, enquanto os meus filhos estão na escola. Todas as segundas-feiras levanto-me mais cedo para realizar um treino de cardio", escreveu no Instagram.



Outro dos truques para se manter elegante é ingerir alimentos ricos em proteínas e carbohidratos integrais, bem como fruta.



A mulher brinca ainda ao dizer que já lhe aconteceu confundirem os seus filhos mais velhos com o seu namorado.