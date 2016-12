Mãe de trigémeos morre dias após primeiro Natal

Steven tinham sido autorizados a levar para casa os três bebés pela primeira vez em mais de nove meses.

Os nascimentos de Poppie, Mollie e Evelyn resultaram de um tratamento de fertilização in vitro após seis anos de tentativas do casal em ter filhos.As três meninas nasceram em março quando a mãe estava grávida de 26 semanas, o que causou diversas complicações às bebés que acabaram por ser ultrapassadas mais de nove meses depois. Quando nasceram, as trigémeas pesavam o equivalente a dois sacos de açúcar.A jovem mãe acabou por morrer na passada terça-feira, dois dias depois do Natal. Os médicos descrevem a morte de Rachel como "inexplicável".Depois da morte da mãe foi criada uma página de Facebook de apoio à família para ajudar o pai a criar as três filhas.