Mãe desaparece com os dois filhos após encontro

A polícia de Virginia Beach, no estado norte-americano da Virgínia, está à procura de uma mulher que desapareceu com os dois filhos menores, após um encontro com um homem, identificado apenas como ‘Chad’.

Monica Lamping, de 29 anos, e os dois filhos, Kai e Oria, de sete e nove anos respetivamente, foram vistos pela última vez no sábado. No domingo, a casa da família ardeu completamente. Os bombeiros afirmam que não estava ninguém na casa e que o fogo terá começado num aquecedor que estava ligado, descartando a hipótese de mão criminosa no incêndio.

A polícia registou o carro da mulher, um Jeep Grand Cherokee de cor verde com a matrícula XPU-6357 a passar por um túnel algumas horas antes de desaparecer.

De acordo com a mãe de Monica, a mulher deixou os filhos na casa de uma amiga, depois foi buscá-los e ainda trocou mensagens com essa amiga antes de ficar incontactável.

O ex-marido de Monica Lamping diz que nada fazia prever o desaparecimento. "Algo aconteceu. Ela não desaparecia com as crianças assim, sem dizer nada", defende Kevin Lamping.

A norte-americana tinha marcado um encontro num restaurante com ‘Chad’ depois de os dois se terem conhecido num posto de combustível. Monica queixou-se que o seu carro sobreaquecia e o homem ter-se-á oferecido para o arranjar.

