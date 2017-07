Mãe e filha desfiguradas com ácido vivem com pai atacante

Greeta e Neetu são pobres e não conseguem subsistir sem o dinheiro de Inderjeet.

13:34

Greeta, de 40 anos, e Neetu, de 26, ficaram desfiguradas após serem vítimas de um ataque com ácido por parte de Inderjeet, marido e pai das mulheres. As duas indianas são obrigadas a viver com o homem que as feriu porque não têm condições de sobrevivência sem o dinheiro do patriarca da família.

O ataque ocorreu num dia em que Inderjeet chegou alcoolizado a casa onde os três vivem. O homem deitou a substância sobre a mulher e as duas filhas enquanto estas dormiam: Greeta e Neetu ficaram desfiguradas enquanto a irmã mais nova, Krishna, que tinha apenas 18 meses na altura, morreu um mês depois.



A jovem Neetu ficou cega em consequência do ataque.



Uma vez que não tinha dinheiro e os vizinhos a colocavam à margem, Greeta e Neetu tiveram de voltar a viver em casa de Inderjeet quando saíram do hospital.

"Ainda hoje ele ameaça que nos mata quando bebe. Mas agora nada me importa. Choro todas as noites por causa da situação em que somos obrigadas a viver, mas isto é a nossa vida", afirmou Greeta ao Mail Online.



Inderjeet foi detido e, na prisão, pediu o perdão de Greeta. Quando foi libertado, a família voltou a reunir-se.