Mãe e filhas confundidas com casal lésbico agredidas em centro comercial

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 03.10.17

Uma brasileira de 47 anos e a filha de 20 que saíram abraçadas de um cinema num centro comercial da cidade de Brasília, a capital federal do Brasil, passaram por uma situação inesperada e constrangedora ao deixarem a sala de espectáculos. Numa manifestação de intolerância, um homem confundiu-as com um casal de lésbicas e começou a ofendê-las.

De acordo com o relato das vítimas, assim que saíram do cinema, no Shopping Liberty Mall, zona norte de Brasília, o homem, de 55 anos, abordou-as de forma bastante agressiva chamando-as de sem vergonha, acusando-as de estarem a trocar carinhos que ofendiam a moral das outras pessoas.



No meio da confusão que se seguiu, o homem, cada vez mais exaltado e revoltado com a suposta homossexualidade das duas mulheres que nem conhecia, chegou a agredir a mais velha no rosto.

Solange Afonso, a mãe, que narrou o constrangedor episódio numa rede social, diz que, após o espanto inicial, reagiu e começou a responder aos insultos do desconhecido na mesma moeda. Quando as agressões verbais passaram para a agressão física, ela gritou por ajuda aos seguranças do centro comercial, que dominaram o homem e o seguraram até à chegada da polícia.

Levado para a esquadra, o agressor foi autuado por injúria e lesão corporal, assinou um termo circunstancial comprometendo-se a comparecer diante de um juiz como foi marcado, e depois foi libertado.Solange decidiu então publicitar o episódio nas redes sociais e afirmou que, mesmo não sendo gay, entende agora o que sentem pessoas com essa opção sexual quando são discriminadas por outras, e que a divulgação do caso é uma forma de se solidarizar com elas.