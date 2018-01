Mãe mata filha de quatro anos em banho de água a ferver

Polícias chocados ao encontrar pele da menina derretida na banheira.

17:13

Um casal norte-americano está acusado do homicídio da pequena Gabrielle Barrett, de apenas quatro anos. A mãe e o namorado terão morto a criança no banho com água a ferver, deixando-a com o corpo completamente queimado.

O caso, ocorrido no da 1 de janeiro, deixou os polícias e médicos envolvidos em choque. A água usada estava tão quente que derreteu a pele da menina e fez com que parte do corpo se dissolvesse. As autoridades encontraram a pele derretida de Gabrielle na banheira e na canalização.

O médico que realizou a autópsia ao corpo de Gabrielle referiu, em tribunal, estar perante "o pior caso de maus-tratos infantis" que alguma vez vira.

A mãe de Gabrille, Candice Diaz, de 24 anos, e o namorado Brad Fields, de 28 anos, puseram-se em fuga após o crime, ocorrido no estado norte-americano do Michigan, e foram detidos sete dias depois. A detenção foi gravada em vídeo pela polícia.

Durante o interrogatórios os dois alegar sofrer de distúrbios mentais. A mãe, que diz sofrer de distúrbio bipolar, stress pós-traumático, depressão e ansiedade, afirma que foi a própria filha a encher a banheira com água para tomar banho.

A mulher voltou depois atrás com a palavra e explicou que a menina tinha tomado dois banhos nesse dia. Na segunda vez que a menina tomou banho, a mãe diz que encheu parte da banheira e que deixou a filha sozinha para ir fazer panquecas. Candice afirma que, quando voltou, encontrou a filha submersa em água muito quente, pelo que chamou o namorado para a ajudar a fazer manobras de reanimação.

Durante as buscas feitas na casa do casal foi encontrada cocaína. Candice e o Namorado dizem que não estavam medicados para os problemas mentais de que sofrem.

Os dois aguardam o início do julgamento na prisão.