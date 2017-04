Mãe obriga filha de 12 anos a engravidar do padrasto

"A rapariga declarou que a mãe disse-lhe que queriam que ela fosse engravidada pelo homem", avançou Steven Bailey, advogado de acusação.



Bailey revela ainda que não é sabido se a mãe participava ativamente nas violações mas que tirou proveito da situação para seu próprio benefício.



Um pai foi condenado a 18 anos de prisão, depois de ter abusado da sua enteada, uma rapariga de 12 anos, até que ela engravidasse.Como a mãe da pré-adolescente tinha feito uma histerectomia (remoção do útero), o casal decidiu recorrer à jovem para terem um filho, segundo o que foi dito em tribunal. Ambos, com cerca de 30 anos, forçaram a rapariga a ter sexo com o homem, até que ela engravidou e deu à luz um bébé que foi entregue aos serviços sociais.A mãe e o parceiro foram processados depois da menina ter contado a um professor que teria sido "sacrificada". A progenitora foi condenada a seis anos de prisão, após ter-se declarado culpada por conspiração no abuso à menor, já o homem confessou dois crimes de violação e foi preso no Tribunal de Warwick Crown.