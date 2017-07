Mãe que levou filha de 6 anos ao solário furiosa com escaldão da menina na escola

Mulher já tinha sido detida pelas autoridades por negligência.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:12

É conhecida como ‘A Mãe Bronzeada’. Patricia Krentcil, de 49 anos, deu que falar em 2012 quando foi detida pela polícia por levar a filha Anna, na altura com seis anos, a sessões de solário. A mulher, que ficou famosa pelo seu bronzeado extremo, agora quer processar a escola da filha, depois da menina ter regressado a casa com um escaldão.

Anna, hoje com 11 anos, tinha estado a brincar no recreio da Escola Básica Lincoln, em Nova Jérsia, nos EUA, e voltou com queimaduras solares, o que deixou a mãe da criança muito irritada. "Estava completamente queimada. Ela tem sempre protetor solar com ela e voltou para casa a parecer uma batata frita", relata Patricia ao New York Post, acusando a escola de negligência.

Em 2012, uma enfermeira daquela escola perguntou a Anna como tinha feito as queimaduras que apresentava nas pernas e a crinça respondeu prontamente: "Foi no solário com a mãe". A escola relatou o caso às autoridades, que detiveram Patricia.

A mulher alegou em tribunal que a menina ia com ela ao solário, mas apenas para a acompanhar. Disse que as queimaduras que a menina tinha eram fruto de uma ida à praia.

Esteve detida uma semana, foi condenada a fazer terapia familiar, mas tornou-se uma celebridade local por causa do bronzeado. Chegou a lançar um single de rap e costumava ir a eventos, mas admite que os momentos antes da fama fizeram da sua vida "um verdadeiro inferno".



Mulher vinga-se de queixa da escola

"Depois do que me fizeram, de terem feito queixa e de terem alegado que eu era negligente porque não pus protetor solar à minha filha? Claro que vou atrás deles", afirma Patricia.

Toda a atenção mediática levou a mulher a refugiar-se no álcool. Foi internada numa clínica de reabilitação em 2013, mas assume já ter recuperado. "Eles fizeram da minha vida uma confusão. As pessoas na rua olhavam para mim, julgavam-me e insultavam-me, os meus filhos eram gozados e fiquei completamente sozinha", lamenta ‘A Mãe Bronzeada’.

Ainda assim e apesar de toda a polémica, Patricia Krentcil continua a ir ao solário pelo menos três vezes por semana.