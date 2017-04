Mãe teme que filho violento se torne um assassino

Desesperada, Caroline quer que o filho fique num internato especializado durante três anos. Paulie já foi permanentemente excluído da escola.

A mãe de uma criança autista de nove anos revelou que teme que seu filho violento se torne um assassino, acrescentando que ele a ataca todos os dias.Caroline Lewis, de 50 anos, disse ao jornal The Sun que o seu filho mais novo Paulie teve problemas comportamentais desde muito novo e revelou que esfaqueou um gato com um garfo quando tinha apenas dois anos. Paulie já bateu com um bastão de cricket na mãe, partiu o polegar de um professor durante um episódio explosivo e já tentou estrangular alguns colegas.Durante os ataques violentos, Paulie ameaçou matar a mãe e professores, mas estes episódios terminam com o menino confuso implorando para que a mãe acabe com a sua vida.