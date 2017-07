Mãe tenta deitar o filho recém-nascido pela sanita após o parto

Mulher, de 22 anos, acabou por abandonar bebé no caixote do lixo.

Ashley Hautzenrader, uma norte-americana de 24 anos, deu à luz no dia 8 de maio do ano passado na casa de banho de um hospital em Davenport, no estado do Iowa. Após o parto, a mulher tentou deitar o recém-nascido pela sanita, conta o Daily Mail.

Uma vez que este plano não teve sucesso, a mãe foi ainda mais longe, tendo colocado o recém-nascido numa fronha de almofada, abandonando-a posteriormente num caixote do lixo.

A criança apenas sobreviveu devido à acção de um empregado do hospital que o encontrou momentos após ter sido deixado pela progenitora.

Ashley foi detida mas disse ser inocente das acusações de homicídio tentado que enfrenta. Em sua defesa, alega que não sabia que estava grávida e que foi apanhada de surpresa quando foi à casa de banho e teve a criança.

A mulher diz ter pensado que o bebé estaria morto quando nasceu, uma vez que este não chorou, e que foi esse o motivo pelo qual se tentou ver livre dele.

Vai ser ouvida em tribunal no próximo dia 11 de agosto.