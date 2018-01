Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe tenta salvar filha em assalto e morrem as duas abraçadas

Incidente provocou ainda um ferido.

11:05

Uma mãe e uma filha de quatro anos foram mortas a tiro, na madrugada deste sábado, após uma perseguição de um grupo de homens armados, em Araucária, no Brasil. Do incidente resultou ainda um ferido.



De acordo com as autoridades brasileiras, a família seguia numa carrinha quando foi abordada por dois homens de arma em punho e encapuçados. Cristiane Munhoz, de 25 anos, e a filha Julia Eduarda, acabaram por morrer no local.



"Estavam abraçadas e provavelmente foi por isso que a criança morreu. O alvo era o casal", explicou Jéssica Simeão, da Polícia Militar de Curitiba. A mãe tentou proteger a menina e conseguiu mesmo sair do carro com a criança ao colo, mas não foi capaz de se desviar dos disparos.



O pai da criança, Rodrigo Camargo, levou um tiro no braço, acabando por sobreviver.



As autoridades acreditam que na origem do incidente poderão estar problemas relacionados com tráfico de droga, situação que já tinha colocado o casal em problemas no passado.