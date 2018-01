Maior avião do mundo obrigado a aterrar em aeroporto local

“Ciclone-Bomba” esteve na origem do desvio.

12:49

O maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380 da Singapore Airlines, foi forçado a desviar a rota de aterragem devido ao mau tempo. O avião, que esta quinta-feira tinha como destino o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, aterrou num aeroporto local, em New Windsor, a 128 quilómetros de distância.

Na origem desta alteração de última hora esteve o denominado "Ciclone-Bomba" , uma forte tempestade de neve e gelo que está a assolar os Estados Unidos, que levou ao encerramento de várias pistas de voo no principal aeroporto de Nova Iorque.

Após a aterragem, os 325 passageiros a bordo tiveram que ir a pé, com temperaturas inferiores a zero graus, até ao terminal, visto que o tamanho e largura do avião não o permitiu passar pelos portões da pista e alcançar uma maior proximidade do aeroporto. O aparelho possui 72 metros de comprimento.

A Singapore Airlines tem estado a estudar as opções disponíveis para levar todos os passageiros até ao destino inicial. Assim que possível, o Airbus A380 também fará a viagem até Nova Iorque, para depois voltar a Frankfurt, Alemanha, de onde descolou.