Maior festa do mundo no Carnaval é no Rio de Janeiro

Cor, brilho e som fazem do desfile carioca o maior do Brasil. É também a nível mundial o mais esplendoroso espetáculo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil e João Saramago | 01:30

É um Carnaval de superlativos, a festa que corre no Rio de Janeiro: 13 escolas de samba desfilam, numa corrente de milhares de foliões que impõem cor, brilho e ritmo à multidão que preenche o sambódromo Marquês de Sapucaí.



O principal cartaz turístico do Rio de Janeiro levou este ano à cidade perto de dois milhões de turistas, rendidos ao som do samba e à beleza dos desfiles. O Carnaval carioca é o maior do Brasil e a nível mundial é entendido como um espetáculo esplendoroso.



Mas o Carnaval do Rio é também de ano para ano cada vez mais a festa vivida no bairro. A euforia começou na última sexta-feira e termina nesta Terça-feira Gorda. O município regista 437 blocos. Mas as concentrações de populares em torno de focos de música são muito mais, com estimativas a apontarem para 600 blocos numa cidade que conta com mais de seis milhões de habitantes.



É o mais mediático, mas o Carnaval carioca não é único. A fantasia percorre todo o Brasil. Numa forma inusitada mas já tradicional de brincar ao Carnaval, milhares de foliões, ao invés das luxuosas fantasias dos desfiles do Rio de Janeiro ou de São Paulo, cobrem todo o corpo de lama antes de desfilarem pelas ruas da cidade de Curuçá, no Nordeste do estado do Pará. O estranho ritual é uma forma de homenagearem a Natureza e de chamarem a atenção para as agressões que ela sofre.



Lama é o que não falta em Curuçá, pois a cidade tem um enorme mangue (pedaço de terra alagada onde proliferam mariscos e outras riquezas naturais), de onde boa parte da população tira o sustento.



Em Portugal, o dia de hoje também será de festa em várias cidades, de norte a sul. A chuva poderá aparecer, nomeadamente no Norte e Centro.



Vila de Sesimbra encheu para ver desfilar quase quatro mil palhaços

O tradicional cortejo de palhaços de Sesimbra voltou a juntar perto de quatro mil foliões, vestidos e pintados a rigor, ao longo da extensa praça da Califórnia.



Dos mais velhos aos mais novos, a alegria contagiou todos os presentes naquele que é considerado por muitos um dos pontos altos do Carnaval de Sesimbra.



Ao som de música tocada ao vivo, o desfile, que durou mais de duas horas, atraiu milhares de visitantes à vila de Sesimbra para assistir a uma tradição com mais de três décadas de existência. Hoje à tarde, há desfile carnavalesco.