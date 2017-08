Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maiores milionários do mundo "apanhados" a jogar dominó

Amancio Ortega e Carlos Slim foram convidados para o aniversário da esposa de Olegario Vazquez Raña.

A província de Ourense, Avión, hospeda neste momento três das maiores fortunas do mundo. Amancio Ortega e Carlos Slim foram convidados para o aniversário da esposa do empresário mexicano Olegario Vazquez Raña. Um vídeo que faz sensação nas redes sociais mostra os milionários num momento de descontração, a jogar dominó.



Durante a tarde de ontem, no bar "O Luar", Vázquez Raña e Slim entretiveram-se com tradicional jogo, na companhia de alguns amigos mexicanos.



Para comemorar o aniversário da esposa, María Ángeles Aldir, na companhia de família e amigos, o empresário mexicano escolheu Avión, em Galiza. Entre os convidados, vemos também o magnata mexicano Carlos Slim, que chegou, na passada segunda-feira, no seu avião particular. Também Amancio Ortega, fundador do império Inditex, dona da Zara, e em quarto lugar na lista dos homens mais ricos do mundo, marcará presença na festa.



Embora Raña não esteja listado nos homens mais ricos do mundo, estima-se que o capital seja entre os 20 mil e os 25 mil milhões de euros.



A presença destas personalidades fará com que seja necessária a intervenção da patrulha da Guarda Cívil e Polícia Autónoma.



Foi registado um grande movimento de pessoas e a chegada de veículos de restauração e instalações sonoras, a fim de preparar a festa e música para a noite desta quarta-feira.



Vazquez Raña: "Engordei cinco quilos desde que estou aqui"

O empresário Vazquez Raña, oriundo de Avión, não visitava a sua localidade natal há três anos, devido ao luto pelos irmãos Mari, Apolinar e Abel, que faleceram em 2015. "Para os meus filhos, Avión representa Espanha", afirma. Acrescentou ainda que "nos cinco dias que estou aqui, já engordei cinco quilos", justificando o seu gosto por comida tradicional galega, que "aprecio bastante".



Slim: "Temos de gerar novas oportunidades de emprego"

O magnata mexicano, de origem libanesa, mostrou-se muito satisfeito "por estar em Avión, num clima de convivência com os vizinhos e amigos".



Questionado sobre a crise económica espanhola, o milionário afirmou que "num contexto internacional, a situação económica não é assim tão má". Acrescentou ainda que "temos de criar uma geração com mais oportunidades de emprego, e talvez no futuro mais horas de trabalho", para assim melhorar a economia espanhola e mundial.